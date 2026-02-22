Em uma tarde de drama no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino fez valer a melhor campanha da primeira fase e eliminou o Santos de Neymar das quartas de final do Campeonato Paulista de 2026. Em um jogo marcado por erros defensivos cruciais e muita chuva, o time da casa venceu por 2 a 1 com um gol no último lance da partida, evitando a disputa de pênaltis e garantindo sua vaga na próxima fase.

O confronto colocou frente a frente a eficiência do Tigre contra a tentativa de recuperação do Peixe. O time de Novo Horizonte abriu o placar no final do primeiro tempo com Rômulo, após falha de Neymar. O Santos buscou o empate na etapa complementar com o jovem Bontempo, mas sucumbiu aos 51 minutos do segundo tempo com uma cabeçada decisiva de Léo Naldi.

Erro fatal e vantagem do Tigre

O primeiro tempo começou estudado, com o Santos tentando controlar a posse de bola, mas encontrando dificuldades na saída de jogo devido à pressão alta do adversário. A chuva, que apertou ao longo da etapa inicial, tornou o jogo mais físico. O goleiro Jordi, do Novorizontino, mostrou segurança ao interceptar lançamentos buscando o ataque santista, enquanto o Peixe assustava pouco.

A partida parecia caminhar para o intervalo sem gols quando, nos acréscimos, um erro individual custou caro aos visitantes. Aos 46 minutos, Neymar tentou ajeitar a bola no campo de defesa, mas vacilou. Tavinho foi esperto, roubou a bola e serviu Rômulo. O camisa 10, com liberdade, não perdoou e tocou na saída do goleiro para abrir o placar, explodindo a torcida no Jorjão.

Reação santista e o golpe de misericórdia

Precisando do resultado, o Santos voltou modificado e mais agressivo para o segundo tempo. A entrada de Bontempo deu nova dinâmica ao meio-campo. A pressão surtiu efeito aos 20 minutos: Igor Vinícius cruzou, Gabriel Barbosa furou na hora do arremate, mas a bola sobrou limpa para Bontempo encher o pé e empatar o duelo.

Com o 1 a 1 no placar, a tensão tomou conta do estádio, já que o empate levaria a decisão para os pênaltis. O jogo ficou aberto, com chances para os dois lados. O Santos chegou a assustar com finalizações de Moisés e Neymar, parando em boas defesas de Jordi. Do outro lado, o Novorizontino levava perigo nos contra-ataques e nas bolas paradas.