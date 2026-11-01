O Novorizontino fez valer o mando de campo e venceu o Operário-PR por 2 a 1 na noite deste domingo, 1º, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os donos da casa construíram o resultado no primeiro tempo com gols de Nicolas Morês da Cruz e Matheus Henrique Bianqui. Joseph descontou para os visitantes na etapa final.

Volume ofensivo e vantagem rápida

Apesar de ter ficado menos tempo com a bola (46% de posse contra 54% do adversário), o Novorizontino apresentou um volume ofensivo muito superior. A equipe paulista terminou o jogo com 26 finalizações totais, sendo sete no alvo, contra apenas quatro chutes do time paranaense.

Essa postura se transformou em vantagem no placar em um intervalo de quatro minutos. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Nicolas Morês da Cruz marcou o primeiro gol. Logo em seguida, aos 38 minutos do primeiro tempo, Matheus Henrique Bianqui ampliou a diferença após receber assistência de Sander. Exigido, o goleiro Elias Martello Curzel, do Operário-PR, fechou a partida com cinco defesas.

Desconto na única chance e jogo faltoso

O Operário-PR conseguiu responder no início da etapa complementar, aproveitando sua única finalização no gol durante todo o confronto. Aos 51 minutos do segundo tempo, Joseph balançou as redes após assistência de Dudu.

O jogo, no entanto, não teve novos gols e foi marcado por um alto número de infrações, com 40 faltas assinaladas (24 dos mandantes e 16 dos visitantes). A arbitragem distribuiu nove cartões amarelos no total: três para o Novorizontino e seis para o Operário-PR, incluindo uma advertência para o técnico Alberto Valentim nos acréscimos.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Novorizontino chega a 67 pontos e se mantém na 1ª colocação da Série B. A equipe, que já tinha lugar matematicamente garantido na faixa de acesso direto ou playoff antes mesmo de a bola rolar, vive excelente fase: contando este jogo, são quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas da competição.

Já o Operário-PR, que também entrou em campo com sua permanência matematicamente garantida e livre do rebaixamento, segue em 11º lugar com 51 pontos, amargando sua quarta derrota nos últimos cinco jogos do torneio.

O Novorizontino volta a campo no sábado, 7, contra o Fortaleza. O Operário-PR joga um dia antes, na sexta, 6, diante do Sport. Ambas as partidas são válidas pelo Brasileiro Série B.