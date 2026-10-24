O Operário-PR voltou a somar três pontos no Brasileiro Série B. Na noite desta sexta-feira, 23, a equipe comandada pelo técnico Alberto Valentim venceu o Athletic por 1 a 0 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 35ª rodada da competição. O único gol da partida foi marcado por Caio Dantas, ainda no primeiro tempo.

Fim da sequência negativa

O resultado traz alívio para o Operário-PR, que vinha de quatro derrotas consecutivas no campeonato. O lance que definiu o placar aconteceu aos 29 minutos da etapa inicial, quando Dudu deu a assistência para Caio Dantas balançar as redes. Apesar de ter menos posse de bola (45% contra 55%), o time da casa conseguiu ser efetivo em uma de suas três finalizações no alvo durante os 90 minutos.

Equilíbrio nos números e expulsão no fim

O confronto foi marcado pelo equilíbrio nas estatísticas ofensivas, com 14 finalizações para cada lado. O Athletic-MG, sob o comando do técnico Alex, tentou reagir e fez três substituições logo no intervalo, mas parou nas duas defesas registradas pelo goleiro Elias Martello Curzel. Na reta final, os ânimos se acirraram e o árbitro distribuiu cartões. Já nos acréscimos, aos 98 minutos, Jhonatan, do Athletic-MG, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Operário-PR chega a 51 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela. Já o Athletic-MG, que amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer (três derrotas e dois empates), permanece com 44 pontos, no 14º lugar.

O Operário-PR volta a campo no domingo, 01, contra o Novorizontino. O Athletic-MG joga na segunda-feira, 11, quando enfrenta o Ceará. Ambos os compromissos são válidos pelo Brasileiro Série B.