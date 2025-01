Athletic x Cruzeiro: horário, escalações e onde assistir

O Campeonato Mineiro avança com a segunda rodada apresentando o duelo entre Cruzeiro e Athletic. O confronto será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 19h (horário de Brasília). A equipe celeste iniciou sua participação no torneio estadual com uma vitória contra a Tombense, após um período de preparação nos Estados Unidos. O Athletic também começou bem, conquistando uma vitória sobre o Pouso Alegre.

As expectativas são altas para este confronto, já que ambas as equipes tiveram bons resultados iniciais. O Cruzeiro, com uma vitória por 1 a 0, lidera o Grupo C, enquanto o Athletic, com o mesmo placar, está à frente do Grupo B. Esta partida servirá como um teste importante para que as equipes avaliem seu desempenho e façam os ajustes necessários na competição.

Onde Assistir Cruzeiro x Athletic?

Os torcedores que desejarem acompanhar a partida podem sintonizar no canal Premiere, que transmitirá o confronto ao vivo. Com a ampliação do acesso às transmissões esportivas, essa é uma ótima oportunidade para aqueles que não podem estar presentes no estádio, mas desejam acompanhar todos os lances do Campeonato Mineiro.

Preparação das Equipes para o Confronto

O Athletic chega com confiança após sua vitória na primeira rodada. O técnico Roger Silva tem a oportunidade de escalar sua equipe ideal, sem jogadores suspensos ou lesionados. O elenco conta com reforços como Lincoln e Gasolina, conhecidos dos torcedores do Cruzeiro, que estão a postos para fortalecer o time.

Por outro lado, o Cruzeiro, liderado por Fernando Diniz, enfrenta desafios com desfalques importantes. Jogadores-chave como Gabriel Barbosa e Matheus Pereira não viajaram para Brasília, parte de um planejamento estratégico para a temporada. No entanto, o time ainda conta com reforços como Fabrício Bruno e Dudu, que estão prontos para jogar nesta segunda rodada.

Possíveis Escalações das Equipes

ATHLETIC: Jefferson Luis; Douglas Pelé (Gasolina), Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Gustavão e Mateus Gonçalves (Lincoln). Técnico: Roger Silva.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Villalba) e Marlon; Romero, Matheus Henrique, Christian e Eduardo (Marquinhos); Dudu e Bolasie. Técnico: Fernando Diniz.

Este jogo promete movimentar a classificação do Campeonato Mineiro, sendo mais uma oportunidade para as equipes consolidarem suas táticas na temporada. O Cruzeiro pretende manter o bom começo, enquanto o Athletic busca surpreender, fazendo do jogo um atrativo destaque desta rodada.

Expectativas para o Confronto

Os torcedores esperam uma disputa intensa, considerando o bom desempenho das duas equipes em suas partidas de estreia. A continuidade de uma boa performance pode trazer mais confiança para os jogadores e uma posição confortável na tabela. Portanto, este confronto será crucial para definir dinâmicas futuras no Campeonato Mineiro.