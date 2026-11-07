O Operário-PR conquistou uma vitória importante de virada ao superar o Sport por 3 a 2 na noite desta sexta-feira, 6, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os donos da casa precisaram buscar o prejuízo duas vezes no placar antes de garantir o triunfo no início da etapa final. Com o resultado, a equipe paranaense chega aos 54 pontos e assume a 10ª colocação, colando justamente no adversário pernambucano, que permanece em 9º lugar com 55 pontos.

Vantagem visitante e empate contra

A partida começou com o Sport demonstrando eficiência. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Carlos María de Pena Bonino aproveitou assistência de Biel para inaugurar o marcador. O Operário-PR tentou responder e chegou a ter um gol anulado aos 14 minutos. No entanto, no mesmo minuto, a sorte sorriu para os mandantes: Claudinho, do Sport, marcou contra o próprio patrimônio, deixando tudo igual no placar.

Nova frente do Sport e reação nos acréscimos

Mesmo sofrendo o empate, o time visitante voltou a ficar em vantagem aos 38 minutos, quando Pedro Henrique Perotti balançou as redes após passe de Diego Hernandez. O confronto parecia se encaminhar para o intervalo com vitória parcial dos pernambucanos, mas o Operário-PR reagiu nos acréscimos. Aos 50 minutos, Onitlasi Júnior de Moraes Rodrigues marcou o segundo dos donos da casa, levando o 2 a 2 para o vestiário.

Substituto garante a virada

Na volta para o segundo tempo, o técnico Alberto Valentim promoveu a entrada de Leonardo Erig Daitx no lugar de Brenno. A alteração surtiu efeito rápido. Aos 53 minutos, Daitx recebeu assistência de Dudu e marcou o terceiro gol do Operário-PR, decretando a virada. Os números da partida refletem a postura agressiva dos mandantes: apesar de terem menos posse de bola (45% contra 55%), finalizaram 23 vezes (seis no gol), exigindo quatro defesas do goleiro Thiago Couto. O Sport, com 12 finalizações, parou em duas defesas de Elias Martello Curzel. Nos acréscimos, aos 94 minutos, o zagueiro Marcelo Benevenuto, do Sport, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso.

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Situação na tabela e próximos jogos

Contando este confronto, o Operário-PR soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição. Já o Sport acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte. As duas equipes voltam a campo no sábado, 14, pela Série B. O Operário-PR visita a Ponte Preta, enquanto o Sport recebe o Goiás.