Mesmo já com o rebaixamento matemático confirmado na Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG superou o Operário-PR por 1 a 0 na noite deste sábado, 17, no Independência. Em partida válida pela 34ª rodada, o gol solitário de Guilherme Parede, na reta final do confronto, definiu o placar e encerrou uma sequência de resultados negativos da equipe mineira.

Volume ofensivo e posse de bola

O confronto em Belo Horizonte foi marcado pelo contraste nas estatísticas. Sob o comando do técnico Alberto Valentim, o Operário-PR teve maior controle da posse de bola (56%), mas encontrou dificuldades para converter o domínio em chances claras, finalizando apenas duas vezes na direção do gol defendido por Bruno Brígido, que registrou duas defesas.

Por outro lado, o América-MG, treinado por Moacir Júnior, apostou em um volume ofensivo maior. Os donos da casa somaram 21 finalizações totais, exigindo quatro defesas do goleiro Elias Martello Curzel.

Faltas, cartões e a definição do placar

O duelo também registrou um alto número de infrações, com o América-MG cometendo 20 faltas contra nove do Operário-PR. A postura refletiu na distribuição de cartões amarelos: foram cinco para a equipe mineira e dois para os visitantes. Após uma série de substituições de ambos os lados ao longo da segunda etapa, a insistência mandante deu resultado aos 88 minutos. Barreto deu a assistência para Guilherme Parede balançar as redes e garantir a vitória por 1 a 0.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o América-MG chega aos 20 pontos, permanecendo na 19ª colocação da tabela, já sem chances de permanência na divisão. O Operário-PR, por sua vez, estaciona nos 48 pontos e ocupa o 10º lugar.

O próximo compromisso do time paranaense será na sexta-feira, 23, em casa, contra o Athletic-MG. Já o América-MG volta a campo na dia 26, quando recebe o Cuiabá.