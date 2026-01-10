A espera acabou e a bola vai rolar para a estreia do Campeonato Mineiro de 2026. Neste domingo (11), o América-MG recebe o Athletic-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte. O confronto, marcado para as 19h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que buscam iniciar a temporada com o pé direito e somar os primeiros três pontos na competição estadual.

Coelho busca impor o fator casa na estreia

Sob o comando do técnico Alberto Valentim, o América-MG entra em campo com a responsabilidade de fazer valer o mando de campo no Horto. A estreia diante de sua torcida é vista como fundamental para as pretensões do clube na temporada, servindo como um termômetro para o restante do ano. A expectativa é de um time que tente assumir o protagonismo da partida, buscando controlar a posse de bola e pressionar o adversário desde os minutos iniciais para garantir uma vitória tranquila na abertura do estadual.

O Coelho integra o Grupo B, ao lado de Tombense, Betim e Pouso Alegre, e sabe que largar na frente é essencial para a classificação.

Athletic quer surpreender na capital

Do outro lado, o Athletic-MG, treinado pelo português Rui Duarte, chega a Belo Horizonte disposto a estragar a festa dos anfitriões. A equipe de São João del-Rei tem trabalhado para se consolidar como uma força competitiva no cenário mineiro e encara este duelo contra um dos grandes da capital como a oportunidade perfeita para mostrar suas credenciais logo na primeira rodada.

Situado no Grupo C, junto com Cruzeiro, Itabirito e North, o Esquadrão de Aço deve focar na organização tática e na exploração de contra-ataques, tentando aproveitar qualquer instabilidade natural de um jogo de estreia do adversário.

Onde assistir e arbitragem

Para este confronto inaugural, a arbitragem ficará a cargo de André Luiz Skettino. O torcedor que quiser acompanhar a partida terá diversas opções de transmissão:

TV Fechada: SporTV;

SporTV; Pay-per-view: Premiere;

Premiere; Streaming: Sportynet e Globoplay (para assinantes do pacote Premiere).

Prováveis Escalações

Para a estreia no estadual, o técnico Alberto Valentim deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição, buscando dar ritmo de jogo ao elenco principal do América-MG. Uma possível escalação é:

Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Júlio e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Fabinho, Renato Marques e Vítor Jacaré.