O América-MG venceu o Londrina por 3 a 1 na tarde deste domingo, 1º, no Estádio do Café, em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto melancólico entre duas equipes que entraram em campo com o rebaixamento matematicamente confirmado para a Série C, o Coelho foi mais eficiente, capitalizou os erros defensivos dos donos da casa e garantiu sua terceira vitória consecutiva na competição.

Vantagem construída em erros

O Londrina começou a partida tentando propor o jogo e chegou a assustar em finalizações de longe, mas foi o América-MG que abriu o placar aos 21 minutos, contando com a infelicidade adversária. Guilherme Parede finalizou, o goleiro Luan fez a defesa parcial e, na sobra, a bola tocou no lateral Artur, que marcou contra o próprio patrimônio. A torcida local reclamou bastante do jogador, que iniciou a temporada justamente na equipe mineira.

Pouco depois, aos 30 minutos, a defesa paranaense voltou a dar espaços. Guilherme Parede achou um passe perfeito entre a zaga para Willian, que demonstrou frieza para tocar bonito na saída do goleiro e ampliar o marcador. O Tubarão quase descontou na sequência com uma bicicleta de Herbert dentro da área, mas a primeira etapa terminou com vantagem confortável para os visitantes.

Pênalti, desconto e eficiência

Na volta do intervalo, debaixo de chuva forte, o cenário de falhas do time da casa se repetiu. Aos 13 minutos, Segovinha foi derrubado pelo goleiro Luan dentro da área, resultando em pênalti e cartão amarelo para o arqueiro. O próprio Matías Segovia foi para a cobrança aos 15 minutos, deslocou Luan e fez o terceiro do Coelho.

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O Londrina respondeu rápido e conseguiu diminuir aos 19 minutos: Kauê Leonardo foi à linha de fundo e cruzou, Igor finalizou e Herbert completou na pequena área. Apesar de terminar o jogo com mais posse de bola (54%) e finalizar muito mais vezes (14 contra 6), o time paranaense esbarrou na falta de pontaria e no goleiro Bruno Brígido, que fez grande defesa em cabeçada de Caio Rodrigues na reta final para segurar o placar.

Com o resultado, o América-MG chega a 26 pontos e permanece na 19ª colocação, enquanto o Londrina, que estaciona nos 32 pontos, segue no 18º lugar da tabela. Pela 37ª rodada da Série B, o Londrina volta a campo na próxima sexta, 6, para visitar o Botafogo-SP. Já o América-MG joga fora de casa novamente no domingo, 8, contra o Ceará.