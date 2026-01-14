Em uma partida condicionada por uma expulsão logo nos primeiros minutos, o América-MG venceu o Democrata-GV por 1 a 0, nesta quarta-feira (14), no estádio Mamudão, em Governador Valadares. O duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, foi decidido por um gol contra do zagueiro Marco Antônio, mas teve como grande destaque a atuação heroica do goleiro Thulio, que impediu um placar mais elástico para os visitantes.

Com o resultado, o Coelho mantém o aproveitamento perfeito na competição, chegando aos 6 pontos e liderando isoladamente o Grupo B. Já o Pantera, que vinha de vitória na estreia, permanece com 3 pontos no Grupo A, mas viu sua estratégia desmoronar cedo diante de sua torcida.

Expulsão relâmpago muda o cenário

A narrativa do jogo sofreu uma reviravolta drástica logo aos 6 minutos. Rafael Klein, defensor do Democrata-GV, derrubou Paulo Victor sendo o último homem. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima cancelou o cartão amarelo inicial e aplicou o vermelho direto, deixando os donos da casa com um a menos por praticamente toda a partida.

Com a vantagem numérica, o América-MG assumiu o controle territorial, encurralando o adversário. O time da casa, treinado por Wladimir Araújo, foi obrigado a sacrificar o atacante Marcelinho para recompor a defesa com Léo Dourado, adotando uma postura reativa em busca de um contra-ataque que raramente aconteceu.

Thulio brilha, mas "fogo amigo" decide

A pressão americana transformou o goleiro Thulio no protagonista da primeira etapa. O arqueiro do Pantera operou milagres, defendendo chutes à queima-roupa de Yago Souza e uma sequência espetacular de Eduardo Person, que arriscou de fora e de dentro da área. A atuação de gala mantinha o zero no placar e frustrava o ataque do Coelho.

No entanto, a resistência foi quebrada aos 38 minutos, não por mérito do ataque visitante, mas por uma infelicidade defensiva. Em cobrança de falta venenosa de Eduardo Person pela esquerda, Marco Antônio tentou o corte de cabeça e acabou desviando contra o próprio patrimônio, decretando o 1 a 0 para o América-MG.

Controle visitante e trave salvadora

Na etapa complementar, o ritmo diminuiu, mas o domínio permaneceu com o time de Belo Horizonte. O técnico Alberto Valentim pediu inteligência para controlar a posse, e o América seguiu criando chances. Novamente, Thulio apareceu para salvar o Democrata em finalizações de Gabriel Barros e Léo Alaba. Quando o goleiro não alcançou, a trave jogou a favor dos mandantes: aos 86 minutos, Ricardo Silva subiu no terceiro andar após escanteio e carimbou o travessão.

Mesmo desgastado fisicamente, o Democrata-GV lutou até o fim, empurrado pela torcida que não parou de cantar, mas não teve forças para ameaçar a meta de Gustavo. O apito final confirmou a eficiência do América-MG, que soube aproveitar as circunstâncias para somar mais três pontos importantes na tabela.