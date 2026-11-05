O Novorizontino lidera o Campeonato Brasileiro Série B com 67 pontos somados após 36 rodadas. Sob o comando de Enderson Moreira, o clube paulista tem a chance de confirmar matematicamente o acesso inédito à primeira divisão e levantar a taça com uma rodada de antecedência. O jogo decisivo ocorre neste sábado, 7, às 16h10, diante do Fortaleza, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Como o Novorizontino pode garantir o acesso e a taça

Segundo levantamentos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Novorizontino alcançar a primeira divisão superam 94%. Pelo regulamento do torneio, os quatro primeiros colocados asseguram vaga direta na elite nacional. Para garantir a promoção sem depender de outros resultados, a equipe precisa vencer o adversário amazonense diante de sua torcida.

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Quais são as combinações de resultados para título e acesso

Para conquistar o título

Precisa vencer o Foratelza e torcer para que o Juventude empate ou perca para o Cuiabá

Não tem chance de título com empate ou derrota nesta rodada

Para garantir o acesso à Série A

Se vencer o Fortaleza, não depende de mais ninguém e garante o acesso

Se empatar, torce por um empate entre Vila Nova e Criciúma, que se enfrentam em Goiânia

Se perder, não tem chance de acesso nesta rodada