A entrevista coletiva do técnico Paulo Autuori após o empate por 0 x 0 entre Fortaleza e Atlético-GO, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, foi encerrada de maneira abrupta. O comandante tricolor se irritou durante uma pergunta e deixou a sala de imprensa do clube.

O motivo do atrito de Autuori com a imprensa

O desentendimento teve início após uma pergunta do repórter Mário Teles, que questionava a gestão emocional e o senso de urgência do elenco na luta pelo acesso à primeira divisão.

Durante a resposta sobre cobrança e deveres profissionais, o técnico interrompeu sua explanação ao afirmar que o comunicador não prestava atenção em sua fala, provocando uma discussão imediata.

Críticas às redes sociais e saída da sala de coletiva

Incomodado com a situação, o treinador disparou contra a conduta no ambiente digital antes de levantar e deixar o local da entrevista.

“Vai atrás de likes. Vocês vivem de likes, eu não vivo, porque eu não tenho rede social. Eu já vivi com jornalistas em qualquer lugar que eu tenha ido, pode perguntar qual foi a minha relação com eles. De respeito. E não vai ser diferente aqui. Só que é o seguinte, tu fala o que quer e escuta o que não quer”, afirmou Paulo Autuori.

Cenário tricolor na reta final

Com o empate sem gols em casa, a equipe tricolor ocupa a 5ª colocação da competição nacional, restando duas rodadas para o término da temporada. O resultado complicou a busca pelo retorno imediato à elite do futebol brasileiro.