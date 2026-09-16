A Ponte Preta sofreu um “novo 6 a 0”, na última quarta-feira, 15, contra o Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A goleada afundou a tradicional equipe de Campinas no torneio, que segue isolada na lanterna com dez pontos em 28 rodadas.

Além de estar na lanterna, a Ponte vive um retrospecto negativo na competição: são apenas duas vitórias, quatro empates e 22 derrotas. O clube também amarga um recorde adverso no torneio: são 22 partidas sem vencer, jejum inédito na história do torneio, segundo o ge.

Antes do revés diante do Londrina, a Ponte já tinha perdido pelo mesmo placar na Série B, contra o Vila Nova, no dia 19 de agosto. Dias antes da goleada sofrida contra o clube de Goiás, o capitão Élvis e outros atletas da Macaca denunciaram seis meses de atraso de salário, revelando os bastidores conturbados no clube.

“Os jogadores da Ponte estão há cerca de seis meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada. […] A Ponte precisa de responsabilidade, investimento e, principalmente, de uma solução que permita ao clube voltar a honrar seus compromissos”, relataram em um dos trechos da nota.

A derrota diante da equipe paranaense, clube contra quem venceu a Série C no ano passado, marcou a 30ª da Ponte na temporada. Em 2026, a Ponte soma apenas três vitórias e cinco empates, com 77 gols sofridos e apenas 20 marcados em 38 jogos.