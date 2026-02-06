Neste sábado (7), o Estádio do Canindé será palco de um confronto decisivo entre equipes que vivem realidades distintas na temporada. A Portuguesa recebe a Ponte Preta às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2026. O duelo coloca frente a frente um time que almeja a classificação e outro que luta para sair da crise.

Lusa quer manter o embalo no Canindé

A Portuguesa chega para o confronto em uma situação confortável e de otimismo. Ocupando a 5ª colocação na tabela geral com 9 pontos, a equipe faz uma campanha marcada pela intransigência: são três vitórias e três derrotas, sem nenhum empate registrado até o momento. Esse estilo “tudo ou nada” tem mantido o clube na parte de cima da tabela, dentro da zona de classificação para a fase final (G-8).

A diretoria rubro-verde tem buscado capitalizar a boa fase com ações para atrair o torcedor ao estádio. Atuando em seus domínios, a Lusa encara a partida como fundamental para se consolidar entre os classificados e afastar qualquer risco, mantendo o sonho de uma campanha histórica no Estadual.

Ponte Preta vive momento delicado

Do outro lado, a situação da equipe de Campinas é dramática. Amargando a 16ª e última posição com apenas 1 ponto conquistado em seis jogos, a Ponte Preta ainda não sabe o que é vencer no Paulistão 2026. Com uma campanha de cinco derrotas e apenas um empate, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica é enorme.

O jogo no Canindé é tratado como uma verdadeira decisão. A Macaca precisa urgentemente iniciar uma reação para evitar que o fantasma do rebaixamento para a Série A2 se torne uma realidade irreversível. Cada rodada sem pontuar aumenta a distância para os rivais diretos na luta pela permanência na elite.

Onde assistir a Portuguesa x Ponte Preta

Para o torcedor que deseja acompanhar este embate de opostos, a partida terá transmissão ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Max (antigo HBO Max). A bola rola a partir das 16h.