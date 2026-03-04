O Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O atacante Flaco López foi o autor do único gol da partida, mas os holofotes se voltaram para o goleiro Carlos Miguel, que defendeu um pênalti crucial nos acréscimos da primeira etapa, impedindo o empate do Tigre. Com o resultado, o Verdão reverte a vantagem do adversário e jogará pelo empate na partida de volta.

Flaco decide e trave impede vantagem maior

O duelo começou estudado, com o Novorizontino mostrando organização defensiva e tentando explorar os contra-ataques. No entanto, a qualidade individual do Palmeiras começou a sobressair a partir dos 30 minutos. A insistência alviverde foi recompensada aos 34 minutos. Em uma jogada bem trabalhada, o paraguaio Ramón Sosa serviu Flaco López na entrada da área. O argentino bateu rasteiro, de canhota, vencendo o goleiro Jordi e abrindo o placar para os donos da casa.

O gol inflamou o Palmeiras, que quase ampliou quatro minutos depois. Flaco López, desta vez atuando como garçom, encontrou Allan livre pela direita. O meia invadiu a área e soltou uma bomba, mas a bola explodiu no travessão, mantendo o placar mínimo e a esperança do time visitante viva.

Erro na saída e o brilho de Carlos Miguel

Quando o primeiro tempo parecia caminhar para um encerramento tranquilo, um erro individual quase custou caro ao time de Abel Ferreira. Aos 43 minutos, Andreas Pereira vacilou na saída de bola e foi desarmado por Vinicius Paiva. O atacante do Novorizontino avançou e foi derrubado por Gustavo Gómez dentro da área. Pênalti marcado.

Na cobrança, Robson, artilheiro do campeonato e principal esperança do Tigre, bateu forte no meio do gol. Foi aí que brilhou a estrela de Carlos Miguel. O goleiro palmeirense não caiu na finta, manteve-se firme e espalmou a cobrança, garantindo a vantagem alviverde antes do intervalo e levando a torcida ao delírio.