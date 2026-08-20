A crise financeira segue na Ponte Preta e o cenário na Série B é ainda mais preocupante. Antes da goleada sofrida por 6 a 0 contra o Vila Nova, nesta quarta-feira, 19, o capitão Élvis e outros atletas publicaram uma nota sobre a situação vivida no clube campineiro.

“Os jogadores da Ponte estão há cerca de seis meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada”, relataram em um dos trechos da nota.

Diante desta situação, os jogadores destacaram que “é fundamental que a SAF avance”, visando colocar as contas da Ponte em ordem. A nota também aponta que a SAF é uma alternativa para garantir o pagamento dos salários e condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários.

Ao final do comunicado, os jogadores ameaçaram boicote do time caso nada mude até o dia 25 de agosto. A data estipulada, porém, não é por acaso. No dia 24, a Ponte terá uma Assembleia Geral Extraordinária na qual o Conselho Deliberativo irá decidir pela constituição da SAF.

“A Ponte precisa de responsabilidade, investimento e, principalmente, de uma solução que permita ao clube voltar a honrar seus compromissos. A partir do dia 25 de agosto se nada mudar iremos tomar medidas amparadas pela lei que é parar o futebol até que atletas e funcionários recebam seus salários”, escreveram.

Situação na Série B

Na série B do Brasileirão, a Ponte Preta amarga a lanterna da competição. Em 23 partidas, o clube conquistou apenas dez pontos, com duas vitórias, quatro empates e 17 derrotas. A Macaca volta a campo no próximo domingo, 23, contra o Avaí, pela 24ª rodada do torneio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Nota dos jogadores da Ponte Preta

“Os jogadores da Ponte estão há cerca de seis meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada.

Neste momento é fundamental que a SAF avance e seja apoiada como uma alternativa para colocar as contas em ordem, garantir os salários e dar condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários.