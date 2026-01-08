A janela de transferências de 2026 dos rivais Guarani e Ponte Preta, ambos de Campinas, teve uma característica em comum: os dois clubes anunciaram jogadores que já vestiram a camisa do rival. Os ‘vira-casacas’ estarão em ação já na disputa do Paulistão 2026, que começa já neste fim de semana.

O Guarani pegará o Primavera, no Brinco de Ouro, no sábado, enquanto a Ponte Preta jogará contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo, pela abertura do Estadual.

Lucca (Guarani)

O atacante de 35 anos viveu o seu auge com a camisa da Macaca, em 2017, enquanto estava emprestado pelo Corinthians. Naquele ano o centroavante foi o quarto maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols. Depois de passagens por Internacional, Bahia e Fluminense, Lucca chegou a voltar a defender as cores da Ponte em 2022. O jogador agora chega ao maior rival do clube em que tem maior identificação na carreira.

David Braz (Ponte Preta)