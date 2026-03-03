A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira, 3, quem serão os árbitros das finais do Campeonato Paulista de 2026, entre Novorizontino e Palmeiras.

Matheus Delgado Candançan apitará o primeiro jogo da decisão, nesta quarta-feira, 4, na Arena Barueri. Já a partida decisiva, no domingo, 8, em Novo Horizonte, será apitada por Flávio Rodrigues de Souza.

Em Barueri, Matheus Delgado Candançan terá Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima como assistentes e Murilo Tarrega Victor como quarto árbitro. O VAR ficará a cargo de Marcio Henrique de Gois.

O Palmeiras vai em busca de seu 27º primeiro título, enquanto o Novorizontino tenta um título inédito. O Verdão eliminou o São Paulo na semifinal, enquanto o Tigre do Vale, time de melhor campanha na primeira fase, despachou o atual campeão Corinthians.

Quando serão as finais do Paulistão 2026

Ida: Palmeiras x Novorizontino

Quarta-feira, 4. às 20h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri

Volta: Novorizontino x Palmeiras

Domingo, 8 20h30, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Onde assistir: As finais do Paulistão 2026 terão transmissão de TV Record (TV aberta), TNT (TV fechada), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube