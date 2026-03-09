Verdão campeão de novo! O título paulista do Palmeiras diante do Novorizontino, conquistado no último domingo, 8, no interior paulista, merece ser emoldurada pelo torcedor alviverde.

Por isso, PLACAR lançou a revista-pôster da conquista, já disponível em nossa loja no Mercado Livre, e a partir desta terça, 10, nas bancas.

O pôster com a equipe posada também pode ser baixado em alta resolução: clique aqui para acessar a imagem e fazer o download.

Além da aguardada foto posada do esquadrão campeão, há o detalhamento de toda a campanha palmeirense. Há ainda uma surpresa para os torcedores: um pôster clássico na contracapa, o título paulista de 1993, diante do Corinthians, que ficou conhecido como o Dia da Paixão Palmeirense.

O material conta com fichas técnicas completas de cada partida e as estatísticas da equipe (jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, cada um dos jogadores que marcaram gols).

Há ainda uma página dedicada aos heróis da campanha, que narra a importância de sete jogadores, além do técnico Abel Ferreira.