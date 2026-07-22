O Avaí protagonizou uma reação espetacular na noite desta terça-feira (21) ao vencer o América-MG por 2 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o time catarinense viu o adversário sair na frente, mas, com uma blitz na reta final comandada por Daniel Penha, virou a partida em um intervalo de apenas dois minutos, garantindo pontos vitais na luta contra a zona de rebaixamento.

Vantagem mineira antes do intervalo

A partida começou com o time da casa tentando impor seu ritmo através de uma marcação alta. O Avaí criou boas oportunidades nos minutos iniciais, exigindo atenção da defesa americana, especialmente em finalizações de Segovia e Guilherme Parede. No entanto, o Coelho soube absorver a pressão e, aos poucos, começou a assustar. A eficiência visitante foi premiada aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Manoel cabeceou firme e obrigou o goleiro Igor Bohn a fazer um milagre. No rebote, Paulo Victor estava bem posicionado para empurrar de cabeça para o fundo das redes, levando o América em vantagem para o vestiário.

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Pressão azurra e frustração no VAR

Na volta para a segunda etapa, o panorama mudou drasticamente. O América abdicou de atacar, recuando suas linhas, enquanto o Avaí se lançou desesperadamente em busca do empate. A pressão catarinense quase surtiu efeito rápido quando Wallison acertou o travessão, em lance posteriormente invalidado por impedimento. Aos 15 minutos, a torcida chegou a comemorar quando Daniel Penha balançou as redes, mas, após longa revisão, o VAR confirmou a posição irregular do meia, mantendo a tensão no ar.

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Dois minutos de êxtase na Ressacada

O relógio marcava 37 minutos do segundo tempo quando a história do jogo começou a ser reescrita. Jefferson caiu na área após cruzamento e, com o auxílio do árbitro de vídeo, a penalidade foi marcada. Aos 41, Daniel Penha assumiu a responsabilidade, bateu com precisão e empatou o duelo. O América, atordoado e com um jogador a menos em campo devido à lesão de Gabriel Domingos, não teve tempo de respirar. Aos 43 minutos, Penha atacou de garçom e serviu Thayllon. O atacante arrancou, finalizou de canhota e decretou a virada épica, fazendo a Ressacada explodir em festa. Com o resultado heroico, o Avaí mantém sua sequência invicta, ganhando fôlego crucial na parte de baixo da tabela. Já o América-MG, que não conseguiu sustentar a vantagem, amarga mais um revés fora de casa e segue afundado na lanterna da competição.

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