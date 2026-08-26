A crise da Ponte Preta ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 26. Segundo a ESPN, os jogadores da Macaca entraram em greve e cogitam não entrarem em campo na partida contra o América-MG, no próximo domingo, por atrasos salariais.

O elenco campinense anunciou a paralisação de todas as atividades, até que sejam regularizados os pagamentos aos atletas, em nota enviada à imprensa e à diretoria do clube. Os jogadores alegam, que em alguns casos, os atrasos chegam a seis meses. Os atletas se sentem abandonados pelos diretores do clube.

Antes da goleada sofrida para o Vila Nova, por 6 a 0, os jogadores haviam divulgado nas redes sociais um ultimato para que a diretoria pagasse os valores atrasados. O prazo estipulado, e não cumprido, foi na última terça-feira, um dia depois da Assembleia para a votação da SAF no clube ser adiada, por conta de uma liminar do grupo de oposição.

Com o adiamento, o grupo interessado em investir na Ponte não fez nenhum adiantamento. Assim, os jogadores não receberam os salários.

Atualmente, a Macaca é a lanterna da Série B, com apenas 10 pontos somados. Segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o clube tem 99,6% de chance de rebaixamento.

Nota dos jogadores da Ponte Preta:

Nós, atletas da AA Ponte Preta, comunicamos à diretoria e à imprensa que:

Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e torcedores, a maioria de nós atletas não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento.

Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia.

Nosso sentimento é de abandono!

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional paralisar as atividades profissionais, inclusive recursar-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2(dois) ou mais meses:

Art. 90. – …

§ 5º – É lícito ao atleta profissional recursar-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 (dois) ou mais meses.

Esperamos semanas e até meses para tomarmos essa drástica atitude, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta.

Porém, ante o descaso da atual diretoria, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos salários em atraso, mas também pelo abandono da atual gestão, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/206, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta