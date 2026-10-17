Em um confronto marcado por um domínio estatístico absoluto dos visitantes, Ponte Preta e Atlético-GO empataram por 1 a 1 na noite desta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista, que já entrou em campo com o rebaixamento matemático confirmado, abriu o placar no primeiro tempo. O time goiano esbarrou na própria ineficiência ofensiva e só conseguiu a igualdade nos minutos finais.

Vantagem campineira contra o volume goiano

O cenário tático da partida ficou claro desde os primeiros minutos. O Atlético-GO, comandado pelo técnico Roger no esquema 4-2-3-1, tomou conta da posse de bola, que chegaria a 81% no total do jogo, e acumulou finalizações. No entanto, foi a equipe do técnico Gilson Kleina que encontrou o caminho do gol. Aos 42 minutos da etapa inicial, David da Hora balançou as redes após receber assistência de Rodrigo Souza, garantindo a vantagem para os donos da casa antes do intervalo.

Pressão, substituições e empate no fim

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-GO intensificou a pressão. Os números finais refletem o volume ofensivo: foram 33 finalizações dos visitantes contra apenas oito da Ponte Preta, além de 18 escanteios a favor dos goianos contra apenas um dos paulistas. O goleiro Vinicius, da Ponte Preta, terminou a partida com cinco defesas. A insistência do Atlético-GO só deu resultado aos 42 minutos do segundo tempo. As alterações surtiram efeito quando Bruno José, que entrou no intervalo, deu o passe para João Pedro, acionado aos 18 da etapa final, marcar o gol de empate. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Ryan Henrique Pereira Andrade recebeu cartão vermelho direto e deixou a Ponte Preta com um a menos, mas o placar não foi mais alterado.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Atlético-GO chega a 54 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação, mantendo um retrospecto recente de duas vitórias nos últimos cinco jogos. Já a Ponte Preta, cumprindo tabela após o rebaixamento antecipado, soma 14 pontos na 20ª e última posição. As duas equipes voltam a campo no sábado, 24, pela Série B. A Ponte Preta recebe o Fortaleza, enquanto o Atlético-GO joga em casa contra o Novorizontino.