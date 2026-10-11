Em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Sport empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, 11, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os donos da casa saíram na frente no fim do primeiro tempo e tiveram superioridade numérica na etapa final, mas os visitantes buscaram a igualdade na reta final da partida.

Vantagem goiana antes do intervalo

O Atlético-GO, comandado pelo técnico Roger, apostou em um maior volume ofensivo durante o confronto. Os números refletem a postura da equipe mandante, que terminou o jogo com 53% de posse de bola, 10 escanteios a favor e 24 finalizações totais, contra 10 do adversário.

A insistência deu resultado nos acréscimos da primeira etapa. Aos 49 minutos, Leandro Vilela deu a assistência para Geovany Soares balançar as redes e abrir o placar. Exatamente no minuto 45, o técnico M. Soso já havia promovido três alterações no Sport, incluindo a entrada de Pedro Henrique Perotti no lugar de Neto Pessoa.

Expulsão e reação visitante

O cenário pareceu se complicar para o Sport aos 20 minutos do segundo tempo (65 da cronologia geral), quando Marcelo Benevenuto recebeu cartão vermelho direto e deixou a equipe pernambucana com um jogador a menos.

Apesar da desvantagem numérica e das investidas do Atlético-GO, o sistema defensivo visitante conseguiu se manter no jogo. Os dois goleiros, Paulo Vítor pelo lado goiano e Thiago Couto pelo lado pernambucano, terminaram a partida com três defesas cada, já que ambas as equipes acertaram o alvo quatro vezes.

Aos 38 minutos, a substituição feita ainda no primeiro tempo surtiu efeito: Pedro Henrique Perotti marcou para o Sport. O lance passou por revisão, e aos 40 minutos o VAR confirmou o gol de empate.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Atlético-GO chega a 53 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação. O Sport, por sua vez, vai a 51 pontos e fica no 8º lugar. As duas equipes apresentam um balanço idêntico de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos disputados.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, 16, pela Série B. O Atlético-GO visita a Ponte Preta, enquanto o Sport recebe o Fortaleza.