O Atlético-GO protagonizou uma grande reação na tarde deste domingo, 8, ao vencer o Athletic-MG por 3 a 2, na Arena Sicredi, em São João del-Rei. Em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os donos da casa chegaram a abrir dois gols de vantagem mesmo com um jogador a menos, mas a equipe goiana impôs forte pressão na etapa final para garantir a virada aos 45 minutos do segundo tempo.

Vantagem mineira e cartão vermelho

O confronto começou favorável ao Athletic-MG, que abriu o placar aos 14 minutos com Maswel Ananias Silva, após assistência de Yarlen Faustino Augusto. No entanto, o cenário mudou nos acréscimos da primeira etapa. Aos 48 minutos, o próprio Maswel Ananias Silva recebeu cartão vermelho direto, deixando a equipe comandada pelo técnico Alex com dez em campo antes da ida para o intervalo.

Ampliação e a resposta do Atlético-GO

Na volta para o segundo tempo, o técnico Roger promoveu cinco substituições de uma só vez no Atlético-GO aos 14 minutos. Apesar da superioridade numérica dos visitantes, foi o Athletic-MG que voltou a balançar as redes. Aos 16 minutos, Gustavo Silva, que havia entrado no lugar de Yarlen, marcou o segundo gol mineiro com passe de Diogo Batista de Souza.

A desvantagem de dois gols fez o Atlético-GO intensificar o volume ofensivo, refletido nos 70% de posse de bola e nas 22 finalizações totais ao longo da partida. Aos 22 minutos, João Pedro, um dos jogadores acionados no pacote de substituições, descontou para os goianos. Pouco depois, aos 25, Gustavo Coutinho Silva Lopes converteu cobrança de pênalti e igualou o marcador.

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Gol decisivo e situação na tabela

A pressão visitante, que rendeu 13 escanteios a favor contra nenhum do adversário, surtiu efeito definitivo no minuto final. Aos 45 do segundo tempo, Gustavo Coutinho Silva Lopes marcou o segundo gol dele no jogo, desta vez com assistência de Geovany Soares, decretando a vitória por 3 a 2.

Durante o duelo, os goleiros Tony, do Athletic-MG, e Paulo Vítor, do Atlético-GO, registraram duas defesas cada.

Com o resultado, o Atlético-GO chega a 58 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Athletic-MG, que entrou em campo com a permanência matematicamente garantida e livre do rebaixamento, segue no 14º lugar com 47 pontos, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas em sua sequência recente.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 14, pela Série B. O Athletic-MG visita o São Bernardo, enquanto o Atlético-GO recebe o Cuiabá.