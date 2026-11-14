O Novorizontino é o campeão do Brasileiro Série B de 2026. Na tarde deste sábado, 14, a equipe comandada por Enderson Moreira venceu o Criciúma por 1 a 0 no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 38ª rodada da competição. O resultado garantiu matematicamente a taça para os visitantes, coroando uma sequência invicta na reta final do campeonato.

Expulsão muda o cenário

O confronto começou com o Criciúma, armado no 4-3-3 pelo técnico Umberto Louzer, controlando a posse de bola, que chegou a 61% no total da partida. Apesar do volume dos donos da casa, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar, registrando apenas um cartão amarelo para Sander, do Novorizontino.

O momento que mudou a dinâmica do jogo ocorreu aos 14 minutos da etapa final. Após revisão do VAR, o árbitro alterou a cor do cartão e aplicou o vermelho direto para Jean, deixando o Criciúma com um jogador a menos.

Estrela de Juninho decide o jogo

Com a vantagem numérica, o Novorizontino agiu rápido. Aos 20 minutos, o técnico Enderson Moreira promoveu a entrada de Juninho no lugar de Romulo Azevedo Simão. A alteração surtiu efeito imediato. Apenas três minutos depois de pisar no gramado, Juninho aproveitou a assistência de Francisco Reidiney Duarte Gomes e marcou o gol da vitória.

Mesmo com menos posse de bola, os visitantes foram mais incisivos ao longo dos 90 minutos, terminando o jogo com 11 finalizações contra nove do adversário.

Situação final na tabela

Com a vitória, o Novorizontino encerra a Série B no primeiro lugar, com 73 pontos, e o título garantido. A equipe paulista fecha a competição em alta, somando quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do torneio.

Já o Criciúma, que entrou em campo com seu lugar na faixa de acesso direto ou playoff já assegurado antes mesmo da bola rolar, termina na quinta posição, com 62 pontos. O time catarinense amargou a terceira derrota nas últimas cinco partidas da competição.