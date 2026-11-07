O Novorizontino venceu o Fortaleza de virada na tarde deste sábado, 7. Em partida disputada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os donos da casa superaram um início adverso para garantir o triunfo por 2 a 1.

O resultado não apenas manteve a equipe paulista na primeira colocação da tabela, como também lhe garantiu na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027.

Início agitado, VAR e gols

Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o VAR interveio para a alteração de um cartão do Novorizontino. A revisão resultou na expulsão com vermelho direto de Nicolas Morês da Cruz aos oito minutos.

No mesmo minuto, o Fortaleza aproveitou a situação e abriu o placar com Paulo Baya, que marcou após assistência de Jailson Siqueira. O cenário numérico, no entanto, voltou a se igualar aos 19 minutos: uma nova intervenção do VAR para alteração de cartão, desta vez contra os visitantes, culminou no vermelho direto para Lucas Emanoel aos 20 minutos.

Com dez jogadores para cada lado, o Novorizontino buscou o empate aos 28 minutos, com gol de Matheus Henrique Bianqui.

Virada paulista e nova expulsão

No segundo tempo, a equipe comandada por Enderson Moreira, disposta no esquema 4-2-3-1, registrou o maior número de finalizações da partida. Ao todo, o Novorizontino finalizou 18 vezes contra apenas cinco do Fortaleza, exigindo duas defesas do goleiro João Ricardo.

O segundo gol dos donos da casa saiu aos 71 minutos, quando Luís Oyama marcou a virada após receber passe de Ronald Barcellos Arantes, que havia entrado aos 45 minutos da primeira etapa.

A desvantagem do Fortaleza, treinado por Paulo Autuori no esquema 3-4-3, aumentou aos 73 minutos, quando Tomás Cardona recebeu o cartão vermelho direto, deixando os visitantes com nove atletas em campo até o apito final.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Novorizontino chega a 70 pontos. A equipe, que já tinha lugar na faixa de acesso (direto ou playoff) matematicamente garantido antes deste jogo, soma agora quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos no campeonato.

O Fortaleza, que também já estava com a vaga na faixa de acesso confirmada previamente, permanece com 62 pontos, na quinta posição, com um balanço de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela competição.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 14: o Novorizontino visita o Criciúma, enquanto o Fortaleza recebe o Vila Nova.