O meio-campista Bismarck, de 36 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 6, após ser atingido por disparos de arma de fogo em um bar localizado no bairro Cidade Alta, na Zona Leste de Natal. O jogador chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Uma segunda pessoa também foi ferida na ocorrência e recebeu atendimento médico.

Circunstâncias do crime e investigação policial

Segundo informações preliminares da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o ataque ocorreu no Bar do Borogodó, na Rua Vaz Gondim. De acordo com relatos colhidos pelos investigadores, o atleta estava no estabelecimento na companhia de amigos quando houve um desentendimento com um homem, motivado supostamente por ciúmes.

Após a discussão, o suspeito deixou o local e retornou armado pouco tempo depois, efetuando disparos contra as vítimas. Equipes da Polícia Civil realizam diligências para localizar o autor dos tiros e esclarecer as circunstâncias do homicídio e da tentativa de homicídio.

Carreira, títulos e trajetória regional

Natural da capital potiguar, Bismarck construiu uma sólida trajetória pelo futebol brasileiro, sobretudo em equipes das regiões Norte e Nordeste. Ao longo da carreira, acumulou conquistas expressivas como a Copa do Nordeste pelo Campinense, a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Guarany de Sobral e o tricampeonato cearense com a camisa do Fortaleza.

O jogador também registrou passagens por Santa Cruz, Vila Nova, CSA, Globo FC, Treze, River-PI e Fluminense-PI — clubes pelos quais também faturou títulos estaduais —, além de uma experiência internacional pelo Espérance de Tunis, da Tunísia.

Na temporada de 2026, o meio-campista atuou pelo Luminense no Maranhão e defendeu o Parnahyba no futebol piauiense. Recentemente, Bismarck havia firmado compromisso para vestir a camisa do Olímpia na primeira divisão do Campeonato Maranhense em 2027.