A segunda fase da Copa do Brasil de 2026 tem início nesta terça-feira, 24, com quatro duelos. O primeiro jogo será entre Boavista e Maringá, com início às 16h30 (de Brasília), seguido de Joinville e CSA, às 19h (de Brasília), e América-RN e GAS, às 21h30 (de Brasília). Também às 21h30, o Fortaleza estreia contra o Maguary-PE, time que disputa o torneio pela primeira vez na história.

As partidas da segunda fase serão realizadas em jogos únicos e foram definidas em sorteio. Assim como os duelos, o mando de campo também foi estipulado por sorteio. No caso de empate no tempo regulamentar, o confronto será decidido na disputa de pênaltis.

Os times da série B que se classificarem para a terceira fase receberão um prêmio de R$ 1,53 milhão. As equipes de outras divisões, por outro lado, vão ganhar uma quantia de R$ 950 mil. Os clubes da Série A ingressam na Copa do Brasil apenas na quinta fase.

Na primeira etapa do torneio, 14 times se classificaram e avançaram para a segunda fase, como o Madureira, do Rio de Janeiro, e o Velo Clube, de São Paulo. Na segunda fase, as 14 equipes se juntam a outros 74 clubes já classificados na competição.

Veja onde assistir aos duelos desta terça-feira, 24

Boavista X Maringá – Estádio Elcyr Resende de Mendonça – 16h30 (de Brasília) – Premiere e Sportv

Joinville x CSA – Arena Joinville – 19h (de Brasília) – Premiere e Sportv

América-RN x GAS – Estádio Arena das Dunas – 21h30 (de Brasília) – Prime Video

Fortaleza x Maguary-PE – Castelão – 21h30 (de Brasília) – Premiere e Sportv