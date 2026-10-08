O CRB fez valer o mando de campo na noite desta quarta-feira, 07, e venceu o Atlético-GO por 3 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time alagoano construiu o resultado com uma postura ofensiva no segundo tempo, traduzindo em gols o volume de jogo criado ao longo da partida e encurtando a distância para os goianos na classificação.
Pressão alagoana e gols na etapa final
O confronto começou com o CRB buscando o ataque no esquema 4-1-4-1 armado pelo técnico Fábio Matias. Os donos da casa terminaram a partida com 20 finalizações, sendo nove na direção do gol, o que obrigou o goleiro Paulo Vítor, do Atlético-GO, a trabalhar e registrar seis defesas. Apesar do domínio nas ações ofensivas e da maior posse de bola (51%), o placar não foi movimentado antes do intervalo.
A rede balançou logo no início do segundo tempo. Aos 53 minutos, Diogo Hereda aproveitou a assistência de Crystopher para abrir o placar para o CRB. Pouco depois, aos 61 minutos, Lyncon ampliou a vantagem alagoana. A situação dos visitantes ficou ainda mais complicada quando, aos 70 minutos, o VAR revisou um lance e confirmou um pênalti a favor dos donos da casa. Mikael foi para a cobrança aos 72 minutos e converteu, fazendo o terceiro gol da equipe mandante.
Desconto no fim e situação na tabela
O técnico Roger tentou mudar o panorama do Atlético-GO com substituições, e duas das peças que saíram do banco participaram do gol de honra. Já nos acréscimos, aos 92 minutos, Henrique marcou para os goianos após assistência de Yuri. O time visitante, que vinha de uma sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, pouco conseguiu ameaçar a meta de Vitor Caetano, que fez apenas uma defesa durante todo o duelo.
Com o resultado, o CRB chega a 51 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela, encostando justamente no Atlético-GO, que permanece em 6º lugar com 52 pontos. O CRB volta a campo na próxima segunda-feira, 12, quando visita o Fortaleza. Já o Atlético-GO joga no domingo, 11, em casa, contra o Sport. Ambos os jogos são válidos pela Série B.