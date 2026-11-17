A súmula da final do Paulistão Feminino Sub-20, encerrada com vitória da Ferroviária por 2 a 0 sobre o Corinthians, registrou uma pancadaria generalizada entre jogadoras e membros da comissão técnica na reta final da decisão. No documento oficial, a árbitra Jessica Aparecida Milani relatou uma sequência de socos, chutes, empurrões e puxões de cabelo, episódio que interrompeu a partida por sete minutos e resultou na aplicação de três cartões vermelhos diretos.

De acordo com o relato da arbitragem, o tumulto começou aos 76 minutos de jogo, quando a equipe de Araraquara já liderava o placar por 2 a 0. Segundo a súmula, após uma disputa de bola, a atacante Ana Carla Vitória Vianna Lima, a Miga (camisa 19 da Ferroviária), desferiu um chute com força excessiva na perna de Gabriela Jordi (camisa 7 do Corinthians) fora da disputa. Na sequência, Miga ainda atingiu o peito e o rosto de Gabriela com socos, além de chutes e puxões de cabelo, desencadeando um confronto generalizado entre atletas das duas equipes.

Mesmo enquanto era contida pelas próprias companheiras, Miga desferiu um soco no rosto da meio-campista Melissa Cruz de Paula, a Mel (camisa 21 do Corinthians), que caiu no gramado e precisou receber atendimento da equipe médica do clube alvinegro.

Expulsões no Corinthians, interrupção e título da Ferroviária

Sem o auxílio do árbitro de vídeo (VAR), a equipe de arbitragem se reuniu em campo para definir as punições disciplinares. Além de Miga, a árbitra aplicou cartão vermelho direto para a técnica do Corinthians, Júlia Gravena Passero, que invadiu o gramado e empurrou a atacante da Ferroviária com os punhos fechados na altura do pescoço, e para a atacante reserva Emy, que entrou em campo e empurrou Ana Elisa de Souza Santos, da equipe de Araraquara, gerando um novo foco de confusão.

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A partida permaneceu paralisada dos 76 aos 83 minutos para a contenção da briga e o atendimento médico às atletas. Após a retomada do jogo, a Ferroviária administrou a vantagem de 2 a 0 até o apito final e garantiu o título estadual da categoria.

Corinthians promete boletim de ocorrência e protesto na FPF

Após a divulgação dos relatos da arbitragem, o Corinthians publicou uma nota oficial repudiando as agressões e confirmando que acionará a polícia e a Federação Paulista de Futebol (FPF):

“Diante da gravidade do ocorrido, o Clube informa que adotará as medidas legais e desportivas cabíveis, incluindo o registro de um boletim de ocorrência e a apresentação de um protesto formal à Federação Paulista de Futebol (FPF), solicitando a devida apuração dos fatos e a aplicação das sanções previstas no regulamento da entidade”.