O futebol brasileiro perdeu um de seus grandes nomes. No último domingo, 15, Dino Sani, campeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958, com passagens marcantes por Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Boca Juniors-ARG, e Milan-ITA, morreu aos 94 anos.

Sani também teve carreira notável como treinador, especialmente à frente do Internacional, pelo qual conquistou um tetracampeonato gaúcho na década de 1970, e pelo Peñarol, pelo qual foi bicampeão uruguaio. Com a morte de Dino Sani, apenas três campeões da Copa de 1958 permanecem vivos: Pepe (o mais velho, com 91 anos), Moacyr e Mazzola.

Dino Sani no acervo da revista PLACAR

Dino Sani apareceu diversas vezes no acervo de PLACAR, a maior delas como treinador (iniciou sua nova carreira em 1969, um ano antes da criação da revista), mas também em especiais que fizeram justiça a sua grandeza como meio-campista.

A edição As Figurinhas dos Heróis do Tri, publicada em abril de 1988, trazia a figurinha do ídolo nascido na capital paulista.

“Um dos jogadores de maior classe do elenco, Dino Sani (São Paulo, SP, 23/5/1932) era titular e acabou reserva de Zito. Quinze jogos na Seleção. Começou no Palmeiras, em 1958 era do São Paulo. Jogou na Itália e Argentina. Encerrou a carreira no Corinthians em 1968. Lá mesmo iniciou uma grande trajetória como treinador”, dizia o pequeno perfil de Sani.

Dino Sani também ganhou um lugar na edição Os Esquadrões dos Sonhos, lançada por PLACAR em 1994, a segunda com esta temática, que elegia o 11 ideal dos maiores clubes do país.

“Dino Sani foi outro veterano que entrou para a história do Corinthians depois dos trinta anos, mais precisamente 33. Toda a experiência do armador se traduziu em lançamentos primorosos e invertidas de bola que desconcertavam as mais sólidas defesas. Nos anos 60, o Pacaembu quase vinha abaixo com suas jogadas. ‘Com o apoio da torcida, viramos muitos jogos’, rememora Dino.”, diziz techo da apresentação do time, formado por: Gilmar, Domingos da Guia, Zé Maria, Luís Carlos, Dino Sani e Wladimir; Cláudio, Sócrates, Baltazar, Luisinho e Rivellino.

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“Dino Sani O volante Dino Sani (23/5/1932) chegou ao Corinthians com 33 anos. Os adversários diziam que já estava velho, depois de passagens pelo Palmeiras, São Paulo, Boca Juniors (Argentina) e Milan (Itália). Mas, com a camisa alvinegra, mostrou tariba de veterano e vitalidade de juvenil. Dino Sani confirmou sua fama de grande jogador com um futebol inteligente e facilidade em organizar jogadas. Em quatro anos de Corinthians (1965 a 1968), jogou 129 partidas e marcou 32 gols. Não festejou um único título, mas acabou lembrado com onze votos.”

O ex-volante, no entanto, perdeu lugar nas eleições de 2006 e 2025. Na última, o meio-campo corintiano foi formado por Rincón, Sócrates, Rivellino e Marcelinho, com Neto e Ronaldo no ataque.

Tsunami brasileiro

O nome de Dino Sani também apareceu em uma das colunas do jornalista Milton Neves. Na edição de fevereiro de 2012 dos “Causos do Miltão”, são detalhadas as aventuras amorosas dos atletas da seleção brasileira na Copa da Suécia:

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“Nunca convidem Dino Sani para confirmar TODAS as histórias dos jornalistas que cobriram a Copa de 58. Para ele, é tudo mentira. O rádio de Mário Américo, os sumiços de Garrincha, a simplicidade de Mané antes do jogo com a Inglaterra (‘ué, é o São Cristóvão aqui também?’) e na festa pós Brasil 5×2 Suécia (‘Ei, compadre Nilton Santos, não vai ter segundo turno?’) e os namoros de Pelé não passam de invenção ou folclore.

‘Mas tem uma verdade que nunca contaram’, disse-me Dino Sani no novo Bar Brahma de Alphaville. ‘Às margens do lago do hotel onde estávamos concentrados, as mulheres suecas ficavam mesmo dando bola para nós, principalmente para os negros. A mais bonita encantou-se com Didi e o convidou para uma volta de barco a remo. Lago adentro, a cabeça dos dois sumiram e as águas plácidas ficaram revoltas. Foi a primeira vez que vi um tsunami’, conta, exagerando um pouquinho, Il Signor Sani.”