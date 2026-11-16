O gerente de futebol do Corinthians, Julio Cesar, criticou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de manter a suspensão de duas partidas ao atacante Yuri Alberto, divulgada nesta terça-feira, 16. O dirigente apontou rigor desproporcional e tratamento desigual da justiça desportiva.

Por que o Corinthians contesta a punição?

O dirigente concedeu entrevista coletiva nesta terça, após treinamento no CT Joaquim Grava com presença da imprensa, e detalhou o descontentamento da diretoria alvinegra com a punição decorrente de um lance junto à bandeirinha de escanteio.

“O Corinthians está completamente incomodado, não está de acordo com uma decisão totalmente exagerada, com um lance que foi fora de campo. Já tivemos outros casos no próprio Campeonato Brasileiro onde atletas chutaram a bandeira de forma mais agressiva do que a dele e não foram punidos, nem sequer foram denunciados”, afirmou o gerente de futebol do Corinthians.

Para Julio Cesar, o debate externo influencia decisões nos tribunais desportivos e da arbitragem dentro de campo. O dirigente afirmou que o cenário “incomodado demais” o Corinthians.

“O relator do caso concordou que teve uma omissão nas denúncias e agora do Yuri Alberto e teve a denúncia. O Corinthians está incomodado com a situação. Nós estamos vendo alguns movimentos que falam de ajuda ao Corinthians, e acho que isso tem pressionado a arbitragem, pressionado o tribunal a ter medidas mais exageradas e mais severas com o Corinthians. Isso tem incomodado a gente demais”, declarou.

Quais jogos Yuri Alberto desfalcará a equipe?

Com a decisão unânime do pleno com base no artigo 258 do CBJD, o atacante cumprirá suspensão nos compromissos contra o Botafogo e o Atlético-MG. A defesa do clube sustentou o princípio de isonomia, mas o relator Luiz Felipe Bulus concluiu que omissões em outros lances não autorizam a repetição da conduta.

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