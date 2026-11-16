Após a morte de Dino Sani, na noite de domingo, 15, apenas três ex-jogadores que representaram a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1958 estão vivos. O ex-jogador de São Paulo e Corinthians tinha 94 anos e era o mais velho entre os campeões mundiais.

Sani se tornou o campeão da Copa mais velho em 2024, após a morte de Zagallo, que tinha 92 anos. Agora, os três nomes que estão vivos são Pepe, Mazzola e Moacir.

Pepe, ídolo do Santos, se torna o jogador mais velho a ser campeão de uma Copa do Mundo. O ex-atacante tem 91 anos e completa 92 no próximo fevereiro. Moacyr, multicampeão pelo Flamengo, tem 90 anos, enquanto Mazzola, ex-Palmeiras e Milan, tem 88.

Legado de Dino Sani

O ex-jogador e treinador morreu aos 94 anos. Dino Sani marcou época por São Paulo e Corinthians, os dois clubes onde mais atuou e mais marcou gols na carreira. Pelo Timão, foram 115 jogos e 32 gols, enquanto pelo Tricolor alcançou a marca de 324 partidas e 113 gols. As duas equipes prestaram suas homenagens ao ex-atleta após sua morte.

Como treinador, o principal trabalho de Sani foi pelo Internacional, entre 1971 e 1974. Ele conquistou o tetracampeonato gaúcho e comandou a equipe com Falcão e Carpegiani. Fora do Brasil, conquistou dois campeonatos uruguaios pelo Peñarol, em 1978 e 1979.