Morreu no domingo, 15, Dino Sani, aos 94 anos. O ex-jogador foi campeão Mundial com a Seleção Brasileira em 1958 e teve passagens marcantes pelo futebol brasileiro e argentino, além do Milan, na Itália. Como treinador, teve seu principal trabalho à frente do Internacional, quando conquistou um tetracampeonato gaúcho na década de 1970.

A morte de Sani foi lamentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que publicou nota oficial e exaltou o legado de conquistas nos clubes onde passou e por ter conquistado a primeira estrela da Seleção Brasileira ao lado de Pelé. No torneio, o meia jogou as duas primeiras partidas, mas perdeu vaga para Zito após sofrer uma lesão.

Após ser revelado pelo Palmeiras, Dino Sani ainda vestiu as camisas de Corinthians e São Paulo, os dois clubes onde mais atuou e mais marcou gols na carreira. Pelo Timão, foram 115 jogos e 32 gols, enquanto pelo Tricolor alcançou a marca de 324 partidas e 113 gols. As duas equipes prestaram suas homenagens ao ex-atleta após sua morte.

Fora do Brasil, além do Milan, Sani vestiu a camisa do Boca Juniors, entre 1960 e 1961. Depois, também teve passagem como treinador pelo time argentino. Fora do país, também atuou pelo Peñarol, do Uruguai, e na seleção do Catar, já no fim da década de 1980.

Além do tetra gaúcho no comando do Internacional, entre 1971 e 1974, levantou duas taças do Campeonato Uruguaio com o Peñarol, em 1978 e 1979. Sani também treinou equipes do Rio de Janeiro, como Flamengo e Fluminense, e Goiás, Coritiba e Grêmio, onde fez seu último trabalho em 1992.

Após a morte de Dino Sani, apenas três campeões da Copa de 1958 permanecem vivos. Pepe, Moacyr e Mazzola ainda representam a primeira conquista mundial da Seleção Brasileira.

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