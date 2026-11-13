Durante a entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 13, em Singapura, na véspera de compromisso da Seleção Brasileira, o atacante Raphinha admitiu que sofre impacto com a ‘enxurrada de críticas’ que vem sofrendo dos torcedores. O atleta do Barcelona falou sobre o peso de representar o Brasil e também falou da frustração por ter sofrido com sequência de lesões desde o fim da última temporada.

O impacto das críticas e o desgaste emocional

O atacante falou sobre o peso das cobranças externas sofridas pelo grupo após resultados abaixo da expectativa durante a Copa do Mundo. Raphinha frisou o peso que essas avaliações trazem ao lado emocional dos profissionais, inclusive durante o momento em que ele "travou" ao falar sobre a polêmica das minutagens na Seleção.

“É difícil uma crítica não mexer com a gente, né? Acho que nós, humanos, por mais que a gente tente não se afetar com algumas coisas, é normal, é natural. Acredito que qualquer um no meu lugar, no lugar de um jogador da seleção, recebendo uma crítica, sabendo que está dando o melhor, receber, de repente, tantos ataques assim, se sentiria abalado”, disse o atacante.

Entretanto, Raphinha ressaltou que entende as críticas do público e sabe que atuar pela Seleção Brasileira é motivo de cobrança pelos torcedores. “Mas eu entendo, eu super entendo, eu acredito que a gente tem que estar preparado para todas as críticas possíveis porque vestir essa camisa é algo muito grande e a gente tem que entender que junto com o torcedor e junto com a honra de vestir essa camisa também, vão acontecer muitas críticas”, completou.

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A frustração com lesão na Copa do Mundo

Além das cobranças do momento, o jogador relembrou a limitação física enfrentada durante a Copa do Mundo. Na ocasião, o atleta sofreu uma lesão diante do Haiti pela fase de grupos e não pôde atuar em sua melhor condição no mata-mata. O atacante lamentou o fato de não ter conseguido render o máximo esperado na reta decisiva da competição em decorrência do problema muscular.

“Foi muito frustrante porque naquele momento eu me via uma peça muito importante dentro da seleção e, obviamente, não estava no meu 100% fisicamente. Estava voltando de uma lesão e, naquele momento, abriu a cicatriz da lesão que eu tinha tido contra a França. Quando a gente sofre com algumas lesões recorrentes, precisa um pouco mais de tempo para se recuperar. E naquele momento eu via que não tinha tempo para recuperação, que tinha que dar o melhor independente de qualquer coisa, mas infelizmente acabou acontecendo o que aconteceu. Fiquei muito frustrado de não poder ajudar a seleção nos últimos jogos”, destacou o jogador.