Durante o período de preparação da Seleção Brasileira em Singapura, o técnico Carlo Ancelotti avaliou alternativas táticas e colocou o atacante Rayan em uma função mais centralizada. A comissão técnica observou respostas positivas do atleta nas atividades com o grupo e, na coletiva desta sexta-feira, o técnico usou como exemplo o argentino Di María.

Por que Ancelotti testou Rayan no meio-campo?

O treinador explicou a decisão de recuar o jogador do Bournemouth para atuar pela faixa esquerda da intermediária, ressaltando o desempenho apresentado nas sessões de treino.

“Fizemos testes nos treinos para ver os jogadores em posições distintas, testamos o Rayan nesta posição, como meio-campista esquerdo. Fez um bom trabalho, ele mostrou que pode jogar aí, como pode jogar o Andrey. Nos deu, a mim pessoalmente, uma impressão muito boa, porque é um jogador que tem muito potencial, forte, comprometido, focado no jogo”, declarou Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.

Como a versatilidade pode ajudar a equipe?

Questionado sobre as definições da escalação titular, Ancelotti optou pelo mistério, mas frisou que atributos físicos e técnicos específicos abrem novas possibilidades para a equipe nacional.

“Os nomes eu tenho na cabeça, mas não quero dizer. A verdade é que também o Rayan pode jogar aí, é algo novo para ele, mas acho que pode ser uma oportunidade para ele, e também para a Seleção, de ter um jogador com este tipo de característica”, afirmou.

Qual o paralelo com Di María em 2014?

Para ilustrar a dinâmica de transformar um atleta de velocidade pelas pontas em articulador de meio-campo, o comandante relembrou a estratégia vitoriosa aplicada com Ángel Di María no Real Madrid durante a conquista da Liga dos Campeões.

“É um pouco diferente de um meio-campista, mas, pessoalmente, testei isto em 2014 com o Di María, e saiu muito bem, ganhamos a Champions League, de colocar um extremo, acostumado a jogar como extremo, no meio-campo. Acho que o Di María fez um trabalho fantástico nessa época”, completou Ancelotti.