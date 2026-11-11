O zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, celebrou a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, 11, o jovem atleta destacou o sentimento de realização e expressou o objetivo de aproveitar o período com o grupo para conquistar espaço e garantir novos chamados no futuro.

O defensor foi surpreendido com a notícia enquanto estava concentrado com o elenco do clube mineiro. Jonathan acompanhou o anúncio da lista do técnico Carlo Ancelotti por meio de um aparelho celular e foi cercado por comemorações e gritos de apoio dos companheiros de equipe.

Integrado à delegação para os compromissos internacionais da Data Fifa, o zagueiro busca absorver aprendizados ao lado de atletas experientes e demonstrar solidez nos treinamentos e partidas. A meta de Jonathan Jesus é consolidar a confiança da comissão técnica e construir uma trajetória regular vestindo a Amarelinha.