Luiz Felipe Scolari, lenda viva do futebol brasileiro, completa 78 anos nesta segunda-feira, 9 de novembro. Técnico do Brasil no pentacampeonato em 2002, o gaúcho de Passo Fundo (RS) é ídolo de Criciúma, Grêmio, Palmeiras e seleção portuguesa por seus feitos como treinador. Bem antes, porém, Felipão foi um zagueiro de poucos recursos técnicos, constantemente tratado em textos de PLACAR como “botinudo”, “beque de fazenda” ou, com mais benevolência, “xerifão”.

Depois de passar pela base do Aimoré, Scolari atuou profissionalmente por Caxias, Juventude, Novo Hamburgo e CSA, entre 1973 e 1981. Tem apenas um título, o alagoano de 1981, justamente seu último ano como zagueiro. Foi no CSA que Felipão iniciou sua vitoriosíssima trajetória no ano seguinte.

Um perfil de Felipão escrito por Paulo Vinícius Coelho (PVC) na edição de setembro de 1995, apresentava assim a versão de Felipão como atleta:

Desde os tempos de zagueiro do Caxias, Juventude e Grêmio, Luís Felipe Scolari provocava polêmica. Dividia opiniões entre os que o julgavam um zagueiro eficiente, de marcação dura, e quem só via violência em seu futebol. A mistura das duas correntes originou o apelido que persistiu até 1982, quando abandonou os gramados: Felipão.

Outro perfil sobre o “Doce Bárbaro”, escrito em 1998 por Christian Carvalho Cruz, destacou que as desavenças entre Felipão e outro lendário técnico brasileiro, Telê Santana, remontavam de seus tempos de truculência em campo:

Quem não se comove com tanta bondade é o ex-técnico Telê Santana. Apreciador do futebol bem jogado, Telê ajudou a criar a imagem de violento de Scolari — motivo pelo qual foi chamado de caduco pelo treinador gaúcho. “Não adianta levar títulos e mais títulos. Isso não apaga nada. Eu vi jogar e o vi comandar um time. Toda a violência que usava quando zagueiro, ele repete nos clubes que dirige”, aborrece-se Telê. De fato, Felipão incorporou como ninguém a figura do “beque de fazenda”.

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Nas décadas de 70 e 80, vestindo as camisas do Aymoré, Caxias, Juventude, Grêmio e CSA, apavorava atacantes com seu estilo de muita força e pouca técnica. Talvez por isso não goste de defensores “leves”. “Zagueiro, para mim, não pode ser de bonzinho”, diz. “Tem que saber puxar camisa, pisar no pé, empurrar, como fazem Mauro Galvão (Vasco) e o Gottardo (Cruzeiro).”

O técnico Levir Culpi, que também foi zagueiro nos anos 1970 e 1980, foi outro a ironizar a capacidade técnica de Felipão, em edição de agosto de 2000:

Confira, abaixo, uma galeria de fotos do acervo de PLACAR dos tempos de atleta de Felipão Scolari:

Carregando imagem 10 fotos 01 / 10 Luiz Felipe Scolari, o zagueiro Felipão, ergue taça pelo Caxias (Acervo/PLACAR)

Todos os títulos da carreira de Luiz Felipe Scolari como técnico

Seleção brasileira

• Copa do Mundo: 2002

• Copa das Confederações: 2013

Grêmio

• Copa Libertadores da América: 1995

• Recopa Sul-Americana: 1996

• Campeonato Brasileiro: 1996

• Copa do Brasil: 1994

• Campeonato Gaúcho: 1987, 1995, 1996

Palmeiras

• Copa Libertadores da América: 1999

• Copa Mercosul: 1998

• Campeonato Brasileiro: 2018

• Copa do Brasil: 1998, 2012

• Torneio Rio-São Paulo: 2000

Criciúma

• Copa do Brasil: 1991

• Campeonato Catarinense: 1991

Cruzeiro

• Copa Sul-Minas: 2001

Atlético-MG

• Campeonato Mineiro: 2024

Guangzhou Evergrande (China)

• Liga dos Campeões da AFC: 2015

• Campeonato Chinês (Superliga Chinesa): 2015, 2016, 2017

• Copa da China: 2016

• Supercopa da China: 2016, 2017

Bunyodkor (Uzbequistão)

• Campeonato Uzbeque: 2009, 2010

CSA

• Campeonato Alagoano: 1982