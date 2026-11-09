O ex-lateral esquerdo Vanderlei Lázaro, campeão da Copa Libertadores da América de 1976 pelo Cruzeiro, morreu nesta segunda-feira, 09, aos 79 anos, em Belo Horizonte, segundo um comunicado do clube.

O ex-atleta passou mal no início do dia em sua residência, na região oeste da capital mineira. Vanderlei já apresentava a saúde debilitada nos últimos anos. O velório foi agendado para a manhã desta terça-feira, 10, no Cemitério da Paz.

Titular na decisão continental de 1976, Vanderlei também disputou a final do Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique. Entre as décadas de 1960 e 1970, o lateral conquistou seis edições do Campeonato Mineiro e consolidou seu nome entre os grandes ídolos do clube.

Com 536 partidas oficiais catalogadas pela Raposa, Vanderlei ocupa a sétima posição entre os jogadores que mais atuaram na história cruzeirense, mantendo até hoje a marca de lateral com o maior número de jogos pelo time.

“Vanderlei construiu uma trajetória de dedicação e identificação com o Cabuloso”, afirmou o Cruzeiro. “Neste momento de tristeza, o Cruzeiro manifesta sua solidariedade e presta condolências aos familiares e amigos.”

Nascido em Uberaba, no Triângulo Mineiro, Vanderlei deu os primeiros passos pelo Nacional de sua cidade natal. Antes de marcar época na equipe celeste, atuou no América-MG e no Corinthians. Ao longo da carreira, também defendeu o Londrina por empréstimo e foi convocado pela seleção brasileira para a Copa América de 1975.