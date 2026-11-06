O Cruzeiro precisou de resiliência para manter sua excelente fase no Brasileiro Série A. Em uma noite de altos e baixos, a equipe mineira superou um gol sofrido no primeiro tempo e um pênalti desperdiçado na etapa final para vencer o Bahia de virada por 3 a 2, nesta quinta-feira, 5, no Mineirão. O duelo, válido pela 34ª rodada, foi marcado pelo volume ofensivo dos donos da casa, que finalizaram 21 vezes contra 12 dos visitantes e controlaram as ações mesmo tendo menos posse de bola (45%).
Susto inicial e empate nos acréscimos
Apesar de o Cruzeiro tentar impor seu ritmo desde o início, esbarrando em boas defesas do goleiro Ronaldo, foi o Bahia quem abriu o placar aos 32 minutos. Kike Olivera fez grande jogada individual, aplicou uma caneta em Zé Lucas e, mesmo sem muito ângulo, bateu para superar Otávio. A desvantagem fez a Raposa aumentar a pressão. Aos 37, a equipe da casa perdeu uma chance inacreditável quando Fagner, com o gol aberto após passe de cabeça de Bruno Rodrigues, carimbou o travessão. A insistência, no entanto, deu resultado nos acréscimos. Aos 47 minutos, Keny Arroyo serviu Kaio Jorge na área, e o atacante bateu rasteiro de pé direito para deixar tudo igual antes do intervalo.
Pênalti isolado e a virada
O segundo tempo trouxe ainda mais tensão. Aos 16 minutos, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Cruzeiro por um puxão de Nestor em Matías Viña. Kaio Jorge foi para a cobrança, mas escorregou no momento da batida e mandou a bola direto para a arquibancada. O erro não abalou os mandantes, que seguiram martelando. Aos 24 minutos, a virada se concretizou: Arroyo, em mais uma assistência na noite, cruzou com efeito pela direita e Bruno Rodrigues apareceu para completar de cabeça, fazendo 2 a 1.
Pintura, emoção no fim e tabela
Com a vantagem, o Cruzeiro encontrou mais espaços. Aos 41 minutos, Kaio Jorge se redimiu de vez do pênalti perdido com uma bela jogada. O atacante deixou Marcos Victor para trás com uma caneta e soltou o pé direito para fazer o terceiro. O Bahia não desistiu e ainda colocou fogo nos acréscimos quando Alejo Véliz, aos 50 minutos, testou firme após cobrança venenosa de Luciano Juba, fechando o placar em 3 a 2.
Com o resultado, o Cruzeiro chega a 60 pontos, mantendo-se na 3ª colocação e somando sua quarta vitória nos últimos cinco jogos do campeonato – a equipe já entrou em campo com vaga na Sul-Americana matematicamente garantida. O Bahia, por sua vez, permanece no 6º lugar, com 53 pontos. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 18, pelo Brasileirão: o Cruzeiro recebe o Palmeiras, enquanto o Bahia visita o Grêmio.