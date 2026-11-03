O lateral-esquerdo Gabriel Rojas admitiu dificuldades de adaptação no Cruzeiro e abriu a possibilidade de reavaliar sua permanência após o encerramento da temporada. Contratado no segundo semestre de 2026 junto ao Racing, da Argentina, o atleta comentou sobre a minutagem reduzida em entrevista à DSports Rádio, da Argentina.

Dificuldades com idioma e adaptação

Durante a entrevista, o jogador relatou que a mudança de país e a barreira da língua impactaram seu rendimento inicial em Belo Horizonte, refletindo no espaço recebido nas partidas.

“Comecei jogando, mas a verdade é que a adaptação e o idioma estão sendo difíceis para mim. Não estou tendo os minutos que desejo, mas a prioridade é sempre o grupo e o trabalho da melhor maneira. Em dezembro vamos ver o que é melhor para mim e para o clube”, afirmou Gabriel Rojas.

Decisão sobre o futuro em dezembro

Apesar da insatisfação com a falta de sequência entre os titulares, Rojas destacou sua postura profissional com o clube mineiro antes de qualquer definição para 2027.

“Esta liga é importante e estamos em um clube grande. Tomei a decisão de vir aqui e não tenho tido a continuidade que desejava. Estou agradecido com o Cruzeiro e trato de ser respeitoso com o clube, em dezembro vamos avaliar”, declarou o lateral-esquerdo à rádio argentina.