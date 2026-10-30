O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, manteve a rotina de provocações ao Atlético Mineiro nas redes sociais nesta sexta-feira, 30, um dia após marcar o gol da vitória por 1 a 0 no clássico disputado na Arena MRV.

Mais de 15 horas após o apito final da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante republicou em seu perfil um vídeo produzido por torcedores com uso de inteligência artificial, no qual a mascote do rival chama por “papai”, ao passo que o jogador surge segurando o animal e dizendo: “Calma, papai está aqui”.

A postagem nas redes é o desdobramento de uma série de atitudes provocativas protagonizadas pelo camisa 9 celeste ao longo do confronto em Belo Horizonte. Logo aos três minutos de jogo, ao balançar as redes, Kaio Jorge comemorou em direção à torcida atleticana fazendo sinal de silêncio. Mais tarde, ao ser substituído na etapa final, gesticulou com os dedos indicando que o rival seria “pequeno” e, ao término do jogo, arremessou grãos de arroz sobre o gramado do estádio.

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As declarações do atacante na saída de campo e na zona mista mantiveram o tom da rivalidade. Em entrevista à transmissão do canal Premiere, o centroavante referiu-se ao estádio do rival como sua “casa”, ressaltando seu retrospecto favorável no local.

Na sequência, ao falar com os jornalistas na zona mista, ironizou o setor defensivo do adversário. “Para o ano que vem, precisa contratar zagueiros melhores para me marcar, porque senão vai tomar gol de novo. Eles trocam, botam titular, reserva, contratam… não tem jeito. Sempre que forem me marcar vai ter gol”, declarou.

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Com o tento anotado na Arena MRV, Kaio Jorge isolou-se como o principal artilheiro do Cruzeiro em clássicos diante do Atlético-MG no século 21. A vitória consolida o momento do atacante no setor ofensivo da equipe celeste na reta final da temporada.