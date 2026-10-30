Por Fábio Pizzamiglio, presidente do Esporte Clube Juventude

O futebol tem uma capacidade única de unir pessoas em torno de um sentimento. No Juventude, essa paixão atravessa gerações, reúne famílias e ganha vida a cada vez que o torcedor entra no Alfredo Jaconi para acompanhar o time. Essa conexão faz parte da história do clube e pode ter um papel ainda mais importante neste momento decisivo da Série B.

Sabemos que o calendário do campeonato nem sempre favorece a presença do público nos estádios. Jogos durante a semana e em horários pouco convenientes dificultam a rotina de quem precisa conciliar trabalho, estudos e compromissos familiares. Por isso, aproximar o Juventude da comunidade exige mais do que um convite para ir ao estádio. É preciso criar oportunidades para que as pessoas vivam o clube de perto e se sintam parte dele.

As campanhas que realizamos ao longo da temporada mostram que esse caminho vale a pena. Mesmo diante das dificuldades impostas pelo calendário, conseguimos mobilizar a comunidade e levar mais famílias ao Jaconi. São resultados que reforçam a importância de iniciativas voltadas a quem acompanha o clube há anos, mas também a quem está começando a construir essa relação.

Um exemplo foi a ação realizada na partida contra o Náutico. Entregamos cerca de 1.200 vouchers em escolas públicas de Caxias do Sul, garantindo entrada gratuita para crianças e um ingresso para um adulto acompanhante. A iniciativa levou mais de 350 famílias ao Alfredo Jaconi para acompanhar a vitória do Papo, com aproximadamente 400 crianças presentes nas arquibancadas.

Esses números significam a oportunidade de criar memórias, compartilhar momentos em família e despertar novas paixões. Para muitas dessas crianças, aquela pode ter sido a primeira experiência de acompanhar o Juventude no estádio, sentir a vibração da torcida e entender o que significa fazer parte dessa história. É assim, com experiências que marcam a infância, que ajudamos a formar torcedores para o futuro.

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Uma torcida forte não se constrói apenas em jogos decisivos, ela é resultado de um trabalho contínuo de aproximação com a cidade, de acolhimento às famílias e de iniciativas que despertem o desejo de voltar ao estádio. Queremos que o Juventude faça parte da vida dos caxienses desde cedo, que nossas cores estejam presentes em novas gerações e que o Alfredo Jaconi seja cada vez mais um espaço de encontro para a comunidade.

Na reta final da Série B, cada partida ganha um peso especial, e o apoio vindo das arquibancadas pode fazer a diferença. Um estádio cheio, com a torcida cantando e incentivando do início ao fim, fortalece os jogadores nos momentos mais difíceis e cria um ambiente de pressão para os adversários. A presença do público não garante resultados, mas pode ser um impulso importante em uma competição tão disputada.

É esse Jaconi pulsante que queremos ver nesta reta final: um estádio tomado pela energia de quem acredita no Juventude e entende a importância de estar ao lado do time. Para isso, seguimos trabalhando para aproximar o clube das pessoas, mas também contamos com o envolvimento de cada torcedor. Quem já carrega o Papo no coração pode fazer a diferença trazendo um familiar, convidando um amigo ou simplesmente marcando presença e apoiando a equipe.

Sabemos do tamanho do desafio que temos pela frente e da importância dos nossos objetivos na Série B. Representar Caxias do Sul é uma responsabilidade que assumimos todos os dias, dentro e fora de campo. A caminhada exige trabalho, dedicação e união. E, nessa reta final, queremos a nossa torcida ainda mais perto, porque o Juventude é feito também pelas pessoas que acreditam nele e fazem do Alfredo Jaconi a sua casa.