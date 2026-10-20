Grêmio e Vasco ainda sonham em terminar a temporada de 2026 com um título de grande expressão. Do lado cruzmaltino, a expectativa está em duas frentes, com a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, enquanto o Tricolor busca o mesmo torneio nacional.

No entanto, ambas as forças lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com o time gaúcho mais ameaçado. Agora sob comando de Renato Gaúcho, o Grêmio tem 31 pontos e é o 18º colocado. Já o Vasco ainda se posiciona fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos, na 15ª posição. O time carioca tem uma rodada disputada a menos, tendo em vista o adiamento do duelo contra a Chapecoense.

Assim, aparece o principal risco da desclassificação das equipes da Libertadores, mesmo em caso de um título (ou de participação na final da Copa do Brasil) nesta reta final de ano. O Manual de Clubes da Conmebol de 2026 prevê esse entrave no item 3.6 do documento: “Como regra geral, os clubes participantes deverão pertencer —em todos os casos— à competição da Divisão Principal da Associação-Membro no ano em que a competição continental para a qual se classificaram é disputada.”

A regra é nova e começou a ser implementada em 2021. Na edição, o item do Manual de Clubes exigia que o participante estivesse na primeira divisão, mas com a possibilidade de clubes classificados como campeões de copas nacionais participando da Libertadores. A distinção, por exemplo, impediria que um vice-campeão ou um classificado indireto, que estivesse fora da elite, disputasse.

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Desde 2024, todavia, a exceção acabou. Atualmente, não há brechas que permitam a participação de times fora da elite nacional. Ou seja, casos como de Criciúma em 1992, Santo André em 2005, Paulista em 2006 e Palmeiras em 2013 não seriam possíveis.