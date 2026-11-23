O Grêmio conquistou uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento na noite desta segunda-feira, 23. Jogando no Morumbis, em São Paulo, a equipe gaúcha foi eficiente nos contra-ataques, contou com uma noite inspirada do goleiro Weverton e venceu o Santos por 2 a 0, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tira os visitantes do Z4 e complica a vida do Peixe na busca por uma vaga na Libertadores.
Eficiência gaúcha e paredão no gol
O cenário da primeira etapa foi ditado pela posse de bola santista, que terminou o jogo com 71%, e pela postura reativa do Grêmio. O Santos assustou logo aos quatro minutos, quando Neymar avançou pelo meio e exigiu a primeira intervenção de Weverton. No entanto, quem abriu o placar foi o Tricolor. Aos 14 minutos, em rápido contra-ataque, Francis Amuzu disparou, recebeu passe de Carlos Vinícius, ganhou da zaga e tocou na saída do goleiro Diógenes para fazer 1 a 0.
Atrás no marcador, o time comandado por Cuca intensificou a pressão, mas esbarrou em uma verdadeira parede. Nos minutos finais antes do intervalo, Weverton brilhou intensamente. Aos 42, o goleiro espalmou uma finalização cruzada de Gabigol. Na sequência, aos 43 e 44 minutos, Everton Cebolinha invadiu a área duas vezes e parou em novas grandes defesas do camisa 1 gremista, garantindo a vantagem parcial.
Pênalti, VAR e alívio tricolor
Na volta para o segundo tempo, o panorama se manteve. O Santos rondava a área, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo armado por Renato Gaúcho. Aos 13 minutos, Gabriel Bontempo arriscou de fora da área e Weverton defendeu em dois tempos. Pouco depois, o goleiro voltou a trabalhar em nova tentativa de Bontempo.
A partida foi decidida na reta final. Aos 28 minutos, a bola foi alçada na área santista e, na hora da finalização de Martin Braithwaite, que havia entrado no segundo tempo, o zagueiro Gonzalo Escobar cometeu a falta. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou o pênalti, decisão confirmada após revisão do VAR. Aos 32, o próprio Braithwaite cobrou no meio do gol e ampliou. O atacante quase marcou o terceiro logo depois, mas parou em defesa de Diógenes. No fim, os números refletiram o duelo: o Santos finalizou 21 vezes (sete no gol), enquanto o Grêmio, com oito chutes (cinco no alvo), viu seu goleiro terminar a partida com sete defesas cruciais.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o triunfo, o Grêmio chega a 41 pontos, salta para a 15ª colocação e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão. Já o Santos permanece no nono lugar, com 50 pontos, estacionado a quatro pontos de distância do G6. Contando este jogo, o Peixe soma apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pela competição.
As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 29, pela 37ª rodada. O Santos viaja para enfrentar o Vitória, enquanto o Grêmio visita o Corinthians.