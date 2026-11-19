O Vasco acertou a sua primeira contratação para a temporada de 2027 ao firmar um pré-contrato com o atacante Carlos Vinícius, atualmente no Grêmio. A informação foi publicada pelo portal ge.

O compromisso foi assinado no início de novembro e estabelece um vínculo inicial de dois anos, com cláusula de renovação que pode estendê-lo até o fim de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória em caso de descumprimento dos termos acertados.

Com o término do contrato do jogador de 31 anos com o clube gaúcho previsto para dezembro deste ano, a transferência ocorrerá sem custos de aquisição de direitos econômicos. O Cruz-Maltino será responsável apenas pelo pagamento de luvas contratuais ao centroavante e aos seus representantes.

A chegada de Carlos Vinícius faz parte do planejamento da SAF do clube para reforçar a linha de frente. O atleta acumula passagens pelo futebol europeu antes de defender a equipe tricolor.