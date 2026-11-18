O Grêmio trabalha nos bastidores para estruturar uma operação financeira e pagar o débito de cerca de R$ 10,3 milhões com o volante colombiano Gustavo Cuéllar. Conforme documento enviado pela Fifa na última semana, o clube tem um prazo de 30 dias, com término em 13 de dezembro de 2026, para liquidar o montante.

O não pagamento da dívida com o ex-jogador do clube, que atuou em 2025 no Grêmio, implicará na perda automática de seis pontos na tabela do Campeonato Brasileiro ainda nesta temporada.

Origem do débito e cobranças judiciais

A pendência teve origem no descumprimento de parcelas combinadas após a rescisão contratual com Cuéllar, finalizada em fevereiro de 2026. O clube não cumpriu com as duas datas que teve para quitar a dívida do jogador, o que levou a Fifa a notificar o Grêmio e ameaçar com a perda de pontos.

A cobrança envolve cerca de R$ 9,35 milhões determinados pela Câmara de Resolução de Disputas da entidade, além de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo IPCA e uma multa contratual calculada em R$ 935 mil.

Para equacionar a dívida antes da data-limite fixada pela entidade internacional, a diretoria tricolor avalia alternativas como a contratação de operações de crédito e adiantamento de receitas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Zero Hora.

Os outros transfer bans contra o Grêmio

Em paralelo, o departamento jurídico administra outras cobranças cíveis, como a notificação do Cascavel, do Paraná, que reivindica em juízo aproximadamente R$ 6,8 milhões pela transferência do meia Bitello e requer o bloqueio de cotas de premiação da Copa do Brasil.

Entre os processos que geraram cobranças formais junto à Fifa, constam tratativas por atletas como o goleiro Tiago Volpi, o meia Miguel Monsalve e o atacante Campaz. O Grêmio é o clube com mais transfer bans ativos no futebol brasileiro, ultrapassando Santos e Amazonas, que têm quatro.