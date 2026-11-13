O Grêmio sofreu o seu quinto transfer ban imposto pela Fifa nesta sexta-feira, 13. Com o novo bloqueio, o clube gaúcho passou a ocupar de forma isolada o posto de equipe brasileira com o maior número de punições ativas registradas na entidade máxima do futebol mundial. Além da punição, o tricolor gaúcho corre o risco de perder pontos no Brasileirão caso não quite uma das dívidas.

Não há informações sobre qual seja a dívida que causou o transfer ban mais recente, mas uma das punições já aplicadas ao clube pode causar a perda de pontos no Brasileirão. Segundo informações da TNT Sports, o Grêmio precisa pagar R$ 10 milhões à vista ao volante Cuellar até o dia 13 de dezembro.

Caso não pague, o tricolor perderá seis pontos no Campeonato Brasileiro de 2026. O clube ainda não se manifestou sobre o caso. Cuellar jogou no Grêmio em 2025 e rescindiu o vínculo em fevereiro deste ano. Antes, o clube havia acertado o pagamento de R$ 15 milhões pelo distrato e não cumpriu nenhum dos dois prazos pré-estabelecidos, o que implicou no ultimato dado pela Justiça.

Além da punição financeira, a equipe fica impedida de registrar novos atletas por até três janelas de transferências consecutivas. Esse impedimento vigora até que ocorra a quitação total dos valores cobrados pelos credores ou um acordo homologado perante a entidade.

Grêmio é o clube com mais transfer bans no Brasil

Antes da nova notificação, o clube dividia a liderança do ranking nacional com o Santos e o Amazonas, que contam com quatro sanções cada. A penalidade amplia o desgaste administrativo nos bastidores e pressiona a diretoria em relação à gestão de fluxo de caixa.

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O acúmulo de restrições internacionais ocorre em um momento decisivo da temporada, em meio à disputa da reta final do Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio luta contra o rebaixamento, e ao planejamento para as próximas competições.

Quais são as outras pendências

O histórico recente de cobranças contra a agremiação envolve pendências financeiras e litígios por negociações anteriores. Entre os processos que geraram cobranças formais junto à Fifa, constam tratativas por atletas como o goleiro Tiago Volpi, o meia Miguel Monsalve e o atacante Campaz.

A diretoria gremista trabalha internamente na busca de recursos e negociações com os credores para quitar os débitos e revogar as sanções antes da reabertura do período de inscrições.