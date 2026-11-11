A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o Grêmio efetue a quitação de valores pendentes cobrados pelo Cascavel, clube do Paraná. A disputa judicial decorre da transferência do meia Bitello ao Dínamo de Moscou, da Rússia, concretizada no final de 2023. Conforme consta nos autos do processo, a cobrança envolve montante estipulado em cerca de R$ 6,8 milhões, com determinação processual de pagamento em 15 dias.

Qual o motivo da cobrança judicial sobre o Grêmio?

O processo tramita na 17ª Vara Cível de Porto Alegre. Na petição encaminhada à Justiça, a agremiação paranaense cobra o repasse de sua fatia correspondente aos direitos econômicos do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Para garantir a quitação do débito, a representação do clube do Paraná solicitou o bloqueio de créditos e repasses que o Tricolor venha a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), com foco específico nas premiações da Copa do Brasil.

Como se posicionou o Grêmio diante da decisão?

Na decisão interlocutória, a sentença arbitral da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) foi reconhecida como título executivo judicial, iniciando o cumprimento de sentença.

Em resposta, a diretoria do Grêmio manifestou surpresa com o acionamento perante a Justiça comum, argumentando que a questão ainda é objeto de discussão recursal no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) e que exercerá seu direito de defesa diretamente nos autos.

Veja a nota oficial do Grêmio completa

“O Grêmio recebe com surpresa a manobra do Cascavel, na medida em que a via estabelecida expressamente pelas partes é o foro da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), com recurso ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).O processo, inclusive, iniciou na CNRD pelo próprio demandante e ainda se encontra em fase recursal no CBMA. A manutenção desta situação, a valer a mistura de foros e ritos processuais gerada, promoveria o total descrédito e esvaziamento da CNRD e acarretaria uma enorme insegurança jurídica nas relações entre os clubes e as instituições.O Grêmio, quando citado, se manifestará nos autos do processo judicial, oportunidade em que terá a possibilidade de apresentar ao juízo todo o cenário do processo”.