O técnico Renato Gaúcho explicou a decisão de escalar uma formação alternativa na derrota do Grêmio por 3 a 1 diante do Flamengo, nesta quarta-feira, dia 4, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o comandante justificou que o cansaço acumulado e a presença de atletas pendurados motivaram as mudanças.

O que motivou a preservação dos titulares

Segundo o treinador gremista, o calendário apertado impôs um desgaste físico elevado sobre o elenco. No confronto disputado no Rio de Janeiro, a equipe sofreu três gols no primeiro tempo, marcados por Samuel Lino e Pedro, duas vezes, mas esboçou reação na etapa final com gol de falta de Amuzu.

“Meu time está cansado, joga a cada três dias”, afirmou Renato Gaúcho após a partida. O treinador ainda destacou a prioridade de ter os principais jogadores à disposição para enfrentar o Bahia no primeiro jogo após a Data Fifa, dia 18 de novembro.

“Vocês querem que eu coloque todo mundo para jogar cansado contra o Flamengo, a maioria pendurado, para eu não ter ninguém para jogar no sábado, para ter 30% do time para jogar contra o Bahia em casa. Acho que consegui explicar para vocês. Se alguém conseguiu entender, parabéns. Se alguém não conseguiu entender, não posso fazer nada”, disse.

A rotação dos atletas também teve como foco preservar as peças principais para o confronto decisivo contra o Atlético-MG, agendado para este sábado, dia 7, na Arena MRV. O duelo vale vaga na grande final da Copa do Brasil.

Domínio do Flamengo durante a partida

Renato Gaúcho esplicou que as entradas de Amuzu, João Pedro e Enamorado não estavam previstas, mas diante do primeiro tempo muito abaixo, resolveu colocar as peças titulares para atuar na segunda etapa. “A minha intenção não era colocá-los para jogar. Mas o nosso primeiro tempo não foi bom. Foi ruim. Minha intenção era colocar eles lá pela metade do segundo tempo, porque eu tenho um jogo numa grama sintética, onde nosso adversário [Atlético] poupou todo mundo”, disse.

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Diante do mau desempenho, o treinador ainda destacou que precisou evitar um placar ainda mais largo a favor do Flamengo. “Infelizmente não começamos bem a partida, estivemos muito mal no primeiro tempo, cedemos muitos espaços para o Flamengo jogar, praticamente assistimos o Flamengo jogar. Pagamos pelos nossos próprios erros. Então resolvi mudar justamente porque ia tomar um sacode maior”, completou.

Com o revés fora de casa, o Tricolor gaúcho permaneceu com 37 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e voltou para a zona do rebaixamento. O tricolor é o 18º colocado e está a um ponto do Internacional, primeira equipe fora do Z4.