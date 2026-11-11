O Grêmio voltou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira, 11, no CT Luiz Carvalho, após três dias de descanso concedidos ao elenco após a classificação à final da Copa do Brasil. A atividade marcou o início da preparação durante a paralisação da Data Fifa, com prioridade voltada para a recuperação de atletas entregues ao departamento médico.

Cristian Pavón, Danilo Barbosa e Diego Caito avançaram nos processos de transição e realizaram atividades físicas no campo sob supervisão dos preparadores. O trio estava afastado por problemas musculares e passará por reavaliações diárias.

A comissão técnica pretende monitorar a evolução dos atletas para definir a disponibilidade deles para o duelo contra o Bahia, marcado para o dia 18, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral esquerdo Marlon, substituído no intervalo da partida contra o Atlético-MG devido a dores na panturrilha direita após pancada na semifinal, se reapresentou normalmente. O jogador segue em cuidados preventivos com a fisioterapia e reúne boas chances de atuar na próxima rodada.

Em contrapartida, o volante Nardoni segue restrito ao tratamento de uma lesão de grau um na coxa esquerda. O atleta argentino ainda não foi liberado para trabalhos físicos no gramado com o restante do grupo.

O Grêmio está em 18º lugar na Série A, dentro da zona de rebaixamento, com 37 pontos.